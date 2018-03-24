Повышение цен на билеты "Аэрофлота" не коснется Азербайджана

2018-03-24 01:24 | www.trend.az | 7

Авиаперевозчик "Аэрофлот" существенно увеличил топливный сбор на своих рейсах кроме маршрутов в СНГ, Японию и Корею. Повышение вступает в силу с 26 марта, оно коснется также пассажиров дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора», сообщает Travel.ru.

Для экономкласса и внутренних маршрутов сбор вырастет с 1500 до 1865 рублей, для средних международных перелетов — с 42 до 51 евро, для дальних — с 93 до 106 евро. В бизнес-классе увеличение будет двукратным. Это не касается стран, где топливного сбора нет: Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Грузии, Армении, Молдовы, Узбекистана, Туркменистана и Киргизии.

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