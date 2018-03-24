Против планов Сержа Саргсяна в Армении готовятся новые акции протеста

2018-03-24 01:26 | www.trend.az | 8

В пятницу на площади Свободы в Ереване Фронт «Во имя государства Армения» провел свой очередной митинг, на котором ораторы в основном говорили о необходимости предотвратить сценарий, по которому уходящий президент Серж Саргсян станет будущим премьер-министром, сообщают армянские СМИ.

В заявлении Фронта, зачитанном активисткой оппозиционного движения Сусанной Мурадян, прозвучало осуждение планов Сержа Саргсяна занять кресло премьер-министра после окончания его 10-летнего правления в качестве президента, которое Фронт охарактеризовал как провальное во всех сферах.

«Он [Серж Саргсян] и его окружение продолжат обогащаться, в то время как обнищание народа продолжится с новой силой», - говорится в заявлении.

В заявлении Фронта также подчеркивается, что продолжение власти Саргсяна «еще более подстегнет отток населения, приведет к еще большим политическим репрессиям, массовым нарушениям основных прав и свобод, к большему контролю над СМИ и колонизации страны.