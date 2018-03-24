Futbol üzrə bir sıra yoldaşlıq görüşləri keçirilib - NƏTİCƏLƏR

2018-03-24 01:48 | www.apa.az | 17
Dünyanın bir sıra milli komandaları yoldaşlıq oyunlarında öz güclərini sınayıblar.
Apasport.az saytının məlumatına görə, azərbaycanlı azarkeşlərin bir çoxunun diqqəti millimizin Belarusla matçından sonra Türkiyə yığmasında olub. Qardaş ölkə təmsilçisi İrlandiya ilə üz-üzə gəlib. Mirça Luçeskunun komandası minimal hesablı qələbəyə sevinib. DÇ-2018-ə ev sahibliyi edəcək Rusiya doğma meydanda Braziliyaya uduzub.
Almaniya – İspaniya, Argentina – İtaliya, Hollandiya – İngiltərə və Portuqaliya – Misir matçları da diqqət mərkəzində olub.
Yoldaşlıq oyunları
23 mart
Finlandiya – Makedoniya - 0:0
Kipr – Monteneqro - 0:0
Rusiya – Braziliya - 0:3
Qollar: Miranda, 53, Koutinyo, 62 (pen.), Paulinyo, 67
Seneqal – Özbəkistan - 1:1
Qollar: Konate, 63 - Şükürov, 19 (pen.)
Bolqarıstan – Bosniya və Herseqovina - 0:1
Qol: Kodro, 20
Norveç – Avstraliya - 4:1
Qollar: Kamara, 36, 57, 90+1, Reginiuessen, 48 - İrvin, 19
Türkiyə - İrlandiya - 1:0
Qol: Mehmet Topal, 52
Macarıstan – Qazaxıstan - 2:3
Qollar: Szalai, 21, Nemet, 68 - Murtazayev, 6, Zaiunitdinov, 10, Seyidaxmet, 39
Tunis – İran - 1:0
Qol: Mohammadi, 71 (avtoqol)
Yunanıstan – İsveçrə - 0:1
Qol: Cemaili, 59
Ukrayna – Səudiyyə Ərəbistanı - 1:1
Qollar: Kravets, 32 - Al Moualad, 38
Serbiya – Mərakeş - 1:2
Qollar: Tadic, 37 - Ziyeç, 29, Butaib, 40
Almaniya – İspaniya - 1:1
Qollar: Müller, 35 - Rodriqo, 6
Argentina – İtaliya - 2:0
Qollar: Baneqa, 75, Lanzini, 85
Avstriya – Sloveniya - 3:0
Qollar: Alaba, 15, Arnautoviç, 36, 51
Hollandiya – İngiltərə - 0:1
Qol: Linqard, 59
Şotlandiya – Kosta Rika - 0:1
Qol: Urena, 14
Polşa – Nigeriya - 0:1
Qol: Moses, 61 (pen.)
Portuqaliya – Misir - 2:1
Qol: Ronaldo, 90+3, 90+6 - Salah, 56
Fransa – Kolumbiya - 2:3
Qollar: Jiru, 11, Lemar, 26 - Muriel, 28, Falkao, 62, Gintero, 85 (pen.)