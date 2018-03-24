Азербайджан назвал приоритеты для налаживания торгового и инвестиционного сотрудничества с Саудовской Аравией

2018-03-24 02:26 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Азербайджан заинтересован в налаживании сотрудничества с Саудовской Аравией в областях спутниковой технологии, нефтехимии, нефти, газа, сельского хозяйства и туризма. Об этом сказал посол Азербайджана в Саудовской Аравии Шахин Абдуллаев порталу Asharq Al-Awsat.

«Азербайджан запустил два спутника и достиг передовых уровней в этом секторе. Мы стремимся стать одним из передовых производителей запчастей для спутников», - сказал Абдуллаев.

Он отметил, что политические связи Азербайджана с Саудовской Аравией на высоком уровне и способствовали экономическому, торговому и инвестиционному сотрудничеству в нескольких областях.

Абдуллаев добавил, что Азербайджан готов экспортировать в Королевство сельскохозяйственную продукцию, в частности, пшеницу, овощи и фрукты, а также некоторые промышленные товары.

Посол подчеркнул, что сектор туризма в Азербайджане считается одним из приоритетных инвестиционных и экономических секторов и в прошлом году Азербайджан посетили 35 000 туристов из Саудовской Аравии.