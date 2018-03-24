В Барселоне в результате столкновений пострадали более 20 человек

2018-03-24 02:35 | www.apa.az | 7

Более 20 человек пострадали в результате столкновений между митингующими и каталонской полицией у здания представительства правительства Испании в Барселоне.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, за помощью обратились 24 человека, большинство из них получили ушибы, сообщают медицинские службы города.

Митингующие бросали дымовые шашки и бутылки, звучат призывы к всеобщей забастовке. Митингующие перекрыли несколько трасс в Каталонии, в том числе проспект Диагональ в Барселоне.

Ранее ВС Испании принял решение выдать международный ордер на арест бежавшего в Бельгию бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона и ряда его соратников, которые также скрываются от правосудия.