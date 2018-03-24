18-летний исполнитель теракта в лондонском метро осужден на пожизненное заключение

2018-03-24 03:29 | www.trend.az | 9

Центральный криминальный суд Великобритании - Олд-Бэйли - осудил в пятницу на пожизненное заключение выходца из Ирака Ахмеда Хасана, который ровно неделю назад был признан виновным в покушении на убийство при совершении теракта в поезде лондонского метро осенью прошлого года, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

Согласно приговору, минимальное пребывание Хасана под стражей составит 34 года, то есть ранее этого срока он не может попасть под амнистию.

15 сентября 2017 года в переполненном вагоне поезда на наземной станции Parsons Green лондонского метрополитена в результате взрыва пострадал 51 человек. Взрывное устройство, запрятанное в ведре у дверей вагона, сработало не полностью. Самодельная бомба была начинена ножевыми лезвиями, шурупами и металлической шрапнелью.

Хасан жил в городке Санбери-он-Темз (де-факто жилой район на юго-западе Лондона) в доме у пожилой пары. Однако 88-летнему Рональду Джонсу и его 71-летней супруге Пенелопе пришлось в прошлом году сообщить в полицию, что они не могут справиться с воспитанием 18-летнего беженца из Ирака, после чего блюстители порядка поставили Хасана на учет.

После совершения теракта Хасан предпринял попытку покинуть пределы Соединенного Королевства, однако полиция успела задержать его в зоне отправления пассажиров морского порта города Дувр, связанного паромной переправой с Францией.