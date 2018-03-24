“Лос-Анджелес Гэлакси” объявил о переходе Ибрагимовича

2018-03-24 03:53 | www.apa.az | 7

Шведский нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси».

Как передает АПА, об этом сообщает пресс-служба американского клуба. О деталях соглашения 36-летнего футболиста с клубом MLS пока не известно.

Ибрагимович перешёл в «МЮ» летом 2016 года из «ПСЖ» на правах свободного агента. Накануне стало известно, что форвард расторг контракт с манкунианцами. В нынешнем сезоне Златан провёл только пять матчей в английской Премьер-лиге.