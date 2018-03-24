Стали известны подробности ДТП в Саатлинском районе, унесшего жизни двух человек

2018-03-24 04:14 | www.apa.az | 7

Стали известны подробности ДТП в Саатлинском районе, унесшего жизни двух человек, еще два человека получили ранения.

Как сообщает Миль-Муганское бюро АПА, на территории села Гаралар грузовик марки "Shacman" столкнулся с легковым автомобилем “Mercedes”.

Как выяснилось, управляемый жителем села Пирсаат Гаджикабульского района Расуловым Мехманом (1992 г.р.) грузовик, протаранив легковой автомобиль, за рулем которого находился житель Имишлинского района Али Аллахверянов (1987 г.р.) упал в водный канал.

В результате водитель «легковушки», а также его пассажир – житель Имишлинского района Искендеров Пейман (1988 г.р.) погибли на месте происшествия. Находившийся в автомашине “Mercedes” еще один пассажир – житель села Ялавадж Имишлинского района Рафиев Рашад (1988 г.р.) госпитализирован.

Прибывшие на место происшествия спасатели МЧС извлекли оставшегося в беспомощном состоянии водителя грузовика, после чего тот был доставлен в ЦРБ Саатлинского района, а чуть позже отправлен в столичный Научно-исследовательский институт Травматологии и Ортопедии.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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19:15

В Саатлинском районе, на территории селе Гаралар произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Миль-Муганское бюро АПА, в результате столкновения грузового автомобиля марки "Shacman" с легковым автомобилем “Mercedes” погибли 2, ранен один человек.

Обстоятельства ДТП выясняются.