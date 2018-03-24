Генсек ООН отметил профессионализм правоохранителей при теракте во Франции

2018-03-24 06:11 | www.trend.az | 9

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о солидарности с Францией в борьбе с терроризмом и отметил профессиональные действия правоохранительных органов при произошедшем в пятницу теракте.

"Генеральный секретарь самым серьезным образом осуждает террористическую атаку во Франции. Он отмечает быстрые действия сил безопасности, которые помогли спасти жизни, и выражает соболезнования семьям жертв, народу и правительству Франции", — говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

"ООН солидарна с правительством Франции в его борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом", — отмечается в распространенном сообщении.

Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.