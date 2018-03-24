В Амстердаме задержаны 90 английских футбольных болельщиков

2018-03-24 06:29 | www.apa.az | 8

Число английских фанатов, задержанных в Амстердаме за общественные беспорядки в преддверии товарищеского матча между сборными Нидерландов и Англии по футболу, выросло до 90.

Как передает АПА, об этом заявила полиция Амстердама в своем Twitter.

Ранее сообщалось о по крайней мере 28 задержанных. При этом, по данным полиции, во время задержания один человек был ранен. На данный момент он находится в больнице.

Ранее сообщалось, что болельщики бросались бутылками в стражей порядка, бросали бутылки с моста в людей, которые прогуливались на лодке по каналу.

Товарищеский матч сборных Англии и Нидерландов завершился победой англичан - 1:0.