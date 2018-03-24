КНДР согласилась провести 29 марта переговоры с Южной Кореей для подготовки саммита

2018-03-24 07:08 | www.trend.az | 8

КНДР приняла предложение Республики Корея провести 29 марта переговоры на высоком уровне для определения даты и места проведения предстоящего в апреле межкорейского саммита, передает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

В четверг Сеул уведомил Пхеньян через пограничный канал связи о своем предложении. Переговоры пройдут в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне.

Ранее стало известно, что южнокорейскую делегацию из трех человек возглавит министр объединения Чо Мён Гён, в состав также войдут представители администрации президента и Национальной разведывательной службы.