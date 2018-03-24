КНДР и Южная Корея проведут очередные переговоры

2018-03-24 07:25 | www.apa.az | 8

КНДР приняла предложение Республики Корея провести 29 марта переговоры на высоком уровне для определения даты и места проведения предстоящего в апреле межкорейского саммита.

Как передает АПА, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское министерство объединения.

Южнокорейскую делегацию возглавит министр по делам национального объединения Чо Мён Гюн. Встреча президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына должна состояться в следующем месяце в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне, разделяющей Корейский полуостров.

5-6 марта представители Южной Кореи посетили Пхеньян, где провели встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.