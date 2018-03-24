Азербайджан превратился в глобального игрока во многих отраслях -Питер Тейс

2018-03-24 08:00 | www.trend.az | 10

БАКУ /Trend/ - За последние 26 лет Азербайджан достиг больших успехов в области сельского хозяйства, нефтедобычи и газовой промышленности и превратился в один из основных логистических центров региона, сказал Trend политолог, эксперт по международным связям Университета Маркетта Питер Тейс.

“Экономический рост Азербайджана, его влияние и постоянно растущая роль в глобальных проектах производят большое впечатление, притом что 20 процентов его суверенной территории оккупировано вооруженными силами Армении”, - сказал Тейс.

Он подчеркнул, что, несмотря на все препятствия, Азербайджан показал всему миру, что страна имеет эффективное госуправление, поддерживает свободную торговлю и открытые рынки, оставаясь опорой стабильности и безопасности в регионе, что, в свою очередь, является показателем эффективности курса действующего правительства Азербайджана.

“За последнее десятилетие Азербайджан, находящийся на перекрестке Европы и Азии, превратился в глобального игрока в области международной торговли, создания логистических парков, добычи нефти и газа”, - сказал эксперт.

Говоря об экономических проектах Азербайджана, Тейс подчеркнул особую значимость «Южного газового коридора» и железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

“Десять лет назад Европейская комиссия опубликовала свой план действий в области энергетической безопасности и солидарности, включающий в себя возможности диверсификации источников энергоресурсов для восточноевропейских стран, и сегодня можно сказать, что «Южный газовый коридор» является гарантом значительного снижения зависимости Европы от одного поставщика”, - сказал Тейс.

«Южный газовый коридор» является одним из приоритетных для Евросоюза энергетических проектов. Он призван диверсифицировать маршруты и источники энергопоставок и тем самым повысить энергетическую безопасность ЕС.



В рамках проекта газ с азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" будет транспортироваться в Европу.



Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP) газопроводов.



Первые партии газа в рамках проекта «Шах Дениз-2» будут поставлены в Турцию в 2018 году, а в Европу - в 2019 году.

“Как и ожидалось, девять европейских стран уже подтвердили свое намерение импортировать азербайджанский газ через «Южный газовый коридор», и число этих стран будет увеличиваться по мере заполнения трубопровода до полной мощности. По данным Европейской комиссии, ЕС намерен увеличить объемы импорта до 80-100 миллиардов кубометров газа в год в будущем”, - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что «Южный газовый коридор» усиливает уникальный имидж, который Азербайджан приобрел на международной арене.

По словам эксперта, недавно запущенный проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс также обеспечит более активное экономическое и торговое сотрудничество между Анкарой и Баку с привлечением большого потока товаров из стран Центральной Азии в Европу.

“Железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс имеет стратегическую значимость и также может служить примером другим странам, в частности в Юго-Восточной Европе, где железнодорожные проекты устарели и лишились прибыльности. Железная дорога БТК вносит огромный вклад в региональную торговлю, укрепляя экономическое сотрудничество между странами Центральной Азии и европейскими странами, не имеющими выхода к морю, увеличивая стратегическое значение Азербайджана”, - сказал Тейс.

Отметим, что 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Али Мустафаев)

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