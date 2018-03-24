В Китае заявили о готовности защищать свои интересы в сфере торговли

2018-03-24 08:43 | www.trend.az | 8

Вице-премьер Госсовета КНР, главный экономический советник председателя КНР Лю Хэ в телефонном разговоре с министром финансов США Стивеном Мнучином заявил, что Пекин полностью готов и имеет все возможности для защиты своих национальных интересов в сфере торговли, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

"Китай полностью готов и имеет достаточно сил, чтобы защищать свои национальные интересы, при этом рассчитывает, что обе стороны будут придерживаться рациональной позиции и работать совместно над обеспечением общей стабильности торгово-экономических отношений Китая и США", — заявил Лю Хэ.

Он отметил, что недавние действия США в отношении Китая "нарушили правила международной торговли, что наносит ущерб интересам Китая, но также не идет на пользу США и всему миру".

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны, представители двух стран договорились поддерживать дальнейшие контакты по этой проблеме.