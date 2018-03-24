Таджикистан присоединился к Конвенции ООН по правам инвалидов

2018-03-24 09:20 | www.trend.az | 9

Президент Таджикистана подписал Конвенцию ООН по правам инвалидов, сообщает Таджикское телеграфное агентство ТаджикТА в пятницу.

«Президент Таджикистана Эмомали Рахмон накануне в Нью-Йорке в рамках участия в мероприятии в честь начала международного десятилетия «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы» подписал Конвенцию ООН по правам инвалидов», - сообщает пресс- служба главы государства.

Таким образом, Таджикистан стал членом Конвенции Организации Объединенных Наций по правам инвалидов. На церемонии подписания Конвенции присутствовал заместитель генерального секретаря ООН Мигель де Серпа Суарес.

Конвенция ООН по правам инвалидов была принята Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года и вступила в законную силу 3 мая 2008 года после того, как Конвенцию поддержали 20 государств мира. По состоянию на ноябрь 2017 года участниками Конвенции ООН по правам инвалидов являются 175 стран мира. Напомним, на сегодняшний день в Таджикистане зарегистрировано около 150 тыс. лиц с ограниченными возможностями, в том числе 26 тыс. детей.