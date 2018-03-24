Парламент Грузии отклонил законопроект о гендерных квотах

2018-03-24 09:24 | www.trend.az | 8

Парламент Грузии отклонил в первом чтении инициативу о задействовании обязательного гендерного квотирования в Избирательном кодексе, сообщает Новости-Грузия.

Для принятия в первом чтении законопроекту была необходима поддержка 75 депутатов парламента. Инициативу поддержали 66 членов парламента Грузии, 14 высказались против.

Комментируя итоги сегодняшнего голосования, председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что на следующей неделе законодательный орган «обязательно вернется к вопросу о гендерных квотах».

«На следующей неделе парламент обязательно вернется к вопросу о гендерном квотировании. Было определенное неприятие в связи с деталями, по которым не удалось достигнуть соглашение. Соответственно, парламентское большинство инициирует законопроект об органическом квотировании. Принцип будет таким же — 25-процентное минимальное представительство в следующем парламенте, в парламенте созыва 2024 года будет обеспечено представительство 1/3», — сказал Кобахидзе.