Европейские страны высылают российских дипломатов

2018-03-24 09:27 | www.oxu.az | 8

Около 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов, якобы связанных с «московскими шпионскими сетями». Такое решение они намереваются принять из солидарности с Великобританией, обвинившей Москву в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Как передает Oxu.Az, об этом в субботу, 24 марта, пишет The Times.

Процесс выдворения, вероятно, начнется 26 марта с отзыва посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера на четыре недели.

The Times уточняет, что в акции примут участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и еще до девяти стран.