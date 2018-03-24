ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции 106 раз за сутки

2018-03-24 09:57 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 106 раз, сообщает министерство обороны Азербайджана в субботу.

С позиций, расположенных в селах Барекамаван, Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, и в селе Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Кемерли, Гушчу Айрым и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Коханеби и Агбулаг Товузского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Шураабад, Тагыбейли, Баш Карвенд, Джевахирли, Сарыджалы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Карвенд, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.