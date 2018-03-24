Режим прекращения огня был нарушен 106 раз

2018-03-24 10:17 | www.apa.az | 8

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 106 раз.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны Азербайджана, c позиций, расположенных в селах Барекамаван, Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, и в селе Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Кемерли, Гушчу Айрым и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Коханеби и Агбулаг Товузского района.



Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Шураабад, Тагыбейли, Баш Гервенд, Джавахирли, Сарыджалы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гервенд, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.