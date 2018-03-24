Бакинский аэропорт - лучший в СНГ

2018-03-24 10:04 | www.oxu.az | 9

Бакинский международный аэропорт имени Гейдара Алиева в 2018 году стал 65-ым в мировом рейтинге World Airport Awards, который британская маркетинговая компания Skytrax составляет на основе отзывов пассажиров.

Как передает Oxu.Az, рейтинг шестой год подряд возглавил Сингапурский международный аэропорт Чанги.

Южнокорейский Инчхон занял второе место, поменявшись местами с аэропортом Токио Ханэда. На четвертую строчку поднялся международный аэропорт Гонконга, который в прошлом году был на пятом месте.

При этом бакинский аэропорт возглавил список самых лучших среди всех аэропортов России и стран СНГ.

Также Международный аэропорт Гейдар Алиев занял третье место среди лучших воздушных гаваней мира, обслуживающих более пяти миллионов пассажиров в год.

Рейтинг Skytrax World Airport Awards является результатом изучения 13,73 млн опросных листов, которые получили пассажиры свыше 100 национальностей в 550 аэропортах по всему миру в период с августа 2017 года по февраль 2018 года. Пассажиры оценивали аэропорты по 39 критериям: от чистоты туалетов и транспортной доступности до разнообразия магазинов и дружелюбности персонала.