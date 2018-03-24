Число жертв нападений на юге Франции возросло до четырех (Обновлено)

2018-03-24 10:25 | www.trend.az | 9

Полицейский Арно Белтрам, который предложил поменяться местами с заложником во время террористической атаки в супермаркете французского города Треб, скончался. Об этом в субботу сообщил министр внутренних дел Франции Жерар Коломб в Twitter. Число жертв теракта, таким образом, выросло до четырех, сообщает ТАСС.

"Подполковник Арно Белтрам покинул нас. Погиб за Родину. Франция никогда не забудет его героизм, его храбрость, его самопожертвование", - написал министр.

02:53 (GMT+4) Правительство Португалии заявило, что среди трех жертв теракта на юге Франции был гражданин Португалии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Власти Франции подтвердили нашим консульским службам смерть гражданина Португалии", — цитирует агентство представителя департамента республики по делам проживающих за рубежом граждан Мигеля Сильву.

Детали смерти португальского гражданина не уточняются.