Казахстан и Кыргызстан обсудили изменение статуса ряда пограничных КПП

2018-03-24 10:40 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Кыргызстан обсудили вопросы перспективного сотрудничества в пограничной сфере, в том числе совершенствование инфраструктуры пунктов пропуска на кыргызстано-казахстанском участке государственной границы и приведение их в соответствие с международными стандартами в рамках интеграции Кыргызстана в ЕАЭС.

Как сообщает в субботу отдел по связям с общественностью и СМИ Госпогранслужбы (ГПС) Кыргызстана, обсуждения состоялись в рамках встречи между председателем ГПС Кыргызстана Уларбеком Шаршеевым и послом Казахстана в стране Каримом Кокрекбаевым.

Согласно информации, глава пограничного ведомства отметил, что кыргызстанская сторона провела реконструкцию пунктов пропуска «Токмок-автодорожный», «Кен-Булун-автодорожный», «Ак-Тилек-автодорожный» и «Чалдыбар-автодорожный».

В настоящее время компетентные органы двух государств рассматривают вопрос изменения статуса автомобильных пунктов пропуска «Кен-Булун» и «Токмок» с двустороннего на многосторонний (международный). Кыргызстанская сторона предлагает также ввести круглогодичное функционирование пункта пропуска «Каркыра-автодорожный», который в настоящее время работает сезонно - с мая по октябрь.