В Японии заявили, что Токио и Москва ускорили сотрудничество в области цифровой экономики

2018-03-24 10:42 | www.trend.az | 9

Япония и Россия ускорили темпы развития сотрудничества в области цифровой экономики. Такое мнение выразил в субботу министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, выступая на российско-японском симпозиуме по подготовке кадров для производства, передает ТАСС.

"Сейчас ускоряется сотрудничество в области цифровой экономики с применением IT-технологий. Более 100 документов было подписано между предприятиями двух стран, по 40% из них мы уже перешли к конкретным действиям", - сказал он.

Двустороннее сотрудничество Японии и России по повышению эффективности подготовки производственных кадров осуществляется на основе совместного заявления о взаимодействии в области цифровой экономики и меморандума об обмене опытом в области повышения производительности труда. Эти документы были подписаны в сентябре прошлого года по итогам встречи главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина и Сэко во Владивостоке.