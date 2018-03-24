Высокие темпы развития туризма в Азербайджане видны невооруженным глазом - AzTA

2018-03-24 11:01 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Хотя туризм и является сравнительно молодым для Азербайджана направлением, его высокие темпы развития видны невооруженным глазом, сообщил в понедельник Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров.

По словам главы AzTA, переломным моментом в развитии туризма можно считать 2016 год.

"Активное развитие туризма в Азербайджане началось с 2006 года, и успехи, достигнутые за прошедшие годы, говорят сами за себя. Переломным в этом деле можно считать 2016 год. Даже зарубежные специалисты отмечают, что ни в одной стране мира не было такого резкого скачка в притоке туристов, как в 2016 году в Азербайджане. За этот год в десятки раз увеличился приток туристов из арабских стран. При этом, если ранее большая часть турпотока приходилась на бизнес-туризм, то сейчас все больше туристов приезжают в Азербайджан исключительно для отдыха", - сказал Багиров.

Коснувшись продолжающегося развития туризма, Багиров отметил, что сектор находится на правильном пути.

"Пусть сегодня мы идем вперед небольшими темпами, необходимо отметить, что развитие продолжается. Да мы идем вперед осторожными шагами, но этим мы ограждаем сектор туризма от возможных рисков. Мы идем вперед осмысленно, учитывая все мировые проблемы, практику наших соседей, опыт всего мирового туризма", - отметил председатель AzTA.

Багиров отметил, что одной из основных причин такого роста является, конечно же, замечательная инфраструктура созданная в стране по указанию Президента Азербайджана Ильхама Алиева.