Ünüvar: “Türkiye, tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda potansiyelini harekete geçirmeli”

2018-03-24 11:10 | www.trend.az | 1

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, endemik türler bakımından oldukça zengin olan Türkiye’nin tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi konusundaki potansiyelini harekete geçirerek, ekonomisine güç katabileceğini söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı öncülüğünde, Bakan Veysel Eroğlu’nun da katılımıyla Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen 3. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı’nın açılışında konuşan Ünüvar, katılımcılara, Aşık Veysel’in ünlü dizeleriyle seslendi.

“Nice güzellere bağlandın kaldın; ne bir vefa gördün, ne bir fayda buldun; her türlü isteğini topraktan aldın, benim sadık yarim kara topraktır. Bütün kusurumuzu toprak gizliyor; merhem çalıp, yaralarımı düzlüyor; hakikat ararsan açık bir nokta; Allah kula yakın, kul da Allah’a. Hakkın gizli hazinesi toprakta, beni sadık yarim kara topraktır” dizeleriyle toprağa olan aşkını anlatan Aşık Veysel’in, hakikatin toprakta gizli olduğuna işaret ettiğini belirten Ünüvar, “Aslında ‘tıbbi ve aromatik bitki’ dediğiniz zaman bütün dünyada endemik, epidemik bir takım bitkilerin olduğunu biliyoruz. Türkiye de esasında kendi öz kaynaklarını bu anlamda sanayiye, ilaç sektörüne ve diğer ürünlere çok da dönüştürememiş bir ülke konumunda. İşte Tıbbi ve Aromatik Bitki Çalıştayı tam da bu amacı karşılayan bir konu” diye konuştu.

“TÜRKİYE, TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ AÇISINDAN ZENGİN BİR ÜLKE”

Yönetici kademesinde bulunanların imkân ile ihtiyaç arasındaki dengeyi iyi sağlaması gerektiğinin altını çizen Ünüvar, “İmkân var, ihtiyaç da var. İhtiyaçları karşılayacak imkânları arayarak bulacağız. Aramadan bulmak mümkün değil. Cenab-ı Allah Necm suresi 39. ayetinde ‘insan için ancak çalıştığı vardır’ buyuruyor. Yani ne kadar çalışırsanız o kadar bulursunuz. Türkiye’nin de özellikle Avrupa florasındaki yüzde 75 aromatik bitkilere sahip olduğunu, onların da üçte birinin endemik olduğunu, yani sadece bu topraklarda yetiştiğini biliyoruz. Ve Türkiye bir yandan Asya, bir yandan Avrupa, bir yandan Afrika’nın bitki türlerini de barındıran çok zengin bir ülke” ifadelerini kullandı.

“YERLİ KAYNAKLARI İNSANLIĞIN HİZMETİNE SUNMALIYIZ”

Bu konunun, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu öncülüğünde başlatılan bir çalışma olduğunu, ancak onunla kalmaması gerektiğini ifade eden Ünüvar, “İhtiyaçları karşılayacak kurumları; Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, hatta Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi diğer bakanlıkları da devreye sokmak lazım. Çünkü bütün dünya, bu ürünleri ihraç ederek kendi ekonomik potansiyelini güçlendirme peşinde. Bizim elimizde de bu kadar önemli, endemik, yerli kaynak varken o yerli kaynağı insanlığın hizmetine sunmak ve bunun karşılığında da kendi ekonomik gücümüze katkı sağlamak gibi bir vazifemiz var” dedi.