Россия и Китай создали совместный центр по защите интеллектуальной собственности

2018-03-24 11:16 | www.trend.az | 8

Россия и Китай усилят взаимодействие в области защиты прав на передовые научно-технические, промышленные и прочие разработки - с этой целью в столице КНР в субботу начал функционировать Российско-китайский центр интеллектуальной собственности, передает ТАСС.

Церемония его открытия состоялась в тот же день на территории Пекинского наукограда при участии Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент), Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами, при содействии международной корпорации "Евразия". В мероприятии также приняли участие представители посольства России, министерства науки и техники, министерства образования КНР, крупных компаний и университетов Китая.

"Этот центр будет оказывать услуги по определению приоритетных направлений исследований и разработок на основе инструментов патентной аналитики, разработанных Проектным офисом Федерального института промышленной собственности, нашим подведомственным учреждением", - прокомментировал это событие глава Роспатента Григорий Ивлиев.