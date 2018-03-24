İran'dan Suudi Arabistan'ın iddialarına tepki

2018-03-24 11:16 | www.trend.az | 1

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr’in ABD’deki düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü'nde ileri sürdüğü iddialarına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr’in ABD’deki düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü'nde ileri sürdüğü iddialarına sert bir şekilde tepki gösterdi.

Suudi yetkilinin sözlerinin boş ve asılsız olduğunu belirten Kasımi, “Bunlar kendilerine güvenlik satan zorba hükümdarların toplarklarına ayak bastığında küstahlık sınırını iyice aşan Suudi yetkililerin ilki olmayan saçmalıklarıdır” dedi.

Kasımi ilavten, “Bugünlerde hangi ülke ve ideolojinin terörizm, güvensizlik, aşırıcılık ve bölge ile dünyadaki istikrarsızlığin ana kaynağı olduğu tüm dünya ve ABD’li yöneticilerden bile gizli değildir” ifadesini kullandı.