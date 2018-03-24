İran'dan ABD'nin son yaptırım listesine kınama

2018-03-24 11:23 | www.trend.az | 1

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD’nin İran'ın Mabna Enstitüsünü ve 10 vatandaşını yaptırım listesine almasını sert bir şekilde kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD’nin son İran karşıtı girişimine tepki göstererek, “Amerika, İran halkının bilimsel gelişimini durdurmak ya da engellemek amacıyla baş vurduğu kısıtlamalardan kesinlikle yararlanmayacaktır” dedi.

ABD’nin yeni yaptırım listesini şiddetle kınyan Kasımi, bu devletin son girişimini, kışkırtıcı, yasadışı ve hiçbir geçerli bir nedene dayanmadığını ve İran milletine olan düşmanlığının başka bir işareti olarak tanımladı.