Bakan Arslan Çanakkale Köprüsü'nün son durumunu açıkladı

2018-03-24 11:40 | www.trend.az | 1

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Çanakkale Boğazı'nda yapımına başlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yaklaşık 2 ay içerisinde hem kule hem tabliye testlerinin birlikte yapılacağını belirten Bakan Arslan, şöyle konuştu:

'18 Mart tarihinde Çanakkale Deniz Zaferi'ni anarken, Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın katılımıyla hem köprü ayaklarının oturacağı yerlerdeki kazıkları çakmaya başladık hem de yine kazıkların üzerine oturacak köprü ayaklarının altındaki taban vazifesini görecek keson betonlarında temelini attık ki; 66 bin tonluk bir beton bloktan bahsediyoruz. Küçük bir rakam değil. Yani her bir tırın 22 ton yük taşıdığını var sayarsanız, 3 bin tır yükü kadar bir beton bloktan bahsediyoruz. Bu beton blokların imalatları başladı. Daha önce köprünün testlerini yapmıştık. Kule testini yaptık, tabliye testini yaptık. Yaklaşık 2 ay içerisinde hem kule hem de tabliye testlerini birlikte yapacağız. Çünkü 1915 Çanakkale Köprüsü, diğer köprülere göre hem ayak açılığı çok fazla ki; bu dünyada bir rekoru içeriyor. 1915 Çanakkale Köprüsü, Japonya'daki Akashi Köprüsü'nden sonra rekoru alacak. 2 bin 23 metre ayak açıklığı olan ve 318 metre kule yüksekliği olan bir köprü olacak. Hem bu anlamda zor bir köprü hem de Çanakkale Boğazı çok rüzgar alıyor. Hakim rüzgarların olduğu bir yerde köprü yaparken de o köprünün testleri yine çok önemliydi. Dolayısıyla kule ve tabliyenin birlikte inşallah 2 ay içinde testini yapacağız. Böylece inşaatı hızlı bir şekilde devam edecek.''

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