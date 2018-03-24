Начался выпуск избирательных бюллетеней

2018-03-24 11:52 | www.apa.az | 8

Сегодня начался выпуск избирательных бюллетеней в связи с президентскими выборами 11 апреля.

Как сообщает АПА, согласно решению ЦИК от 6 марта, в связи с выборами будет напечатано 5 миллионов 347 тысяч 803 бюллетени.

В соответствии с Избирательным кодексом выпуск бюллетеней должен завершиться за 10 дней до дня выборов, то есть до 1 апреля. Председатель ЦИК Мазахир Панахов заявил, что выпуск избирательных бюллетеней завершится в течение недели. Избирательные бюллетени предоставят избирательным округам за 5 дней, а избирательным участкам – за 3 дня до дня голосования.

Избирательные бюллетени будут розданы в избирательные округа Нахчыванской Автономной Республики, затем в другие удаленные районы Азербайджана, и, наконец, в избирательные округа Сумгаита, Абшерона и Баку.