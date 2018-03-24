Четыре организации обратились в ЦИК Азербайджана для проведения exit poll на президентских выборах

2018-03-24 12:00 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Четыре организации представили документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Азербайджана для проведения exit poll на президентских выборах в стране, которые пройдут 11 апреля, сказал в субботу председатель ЦИК Мазахир Панахов.

"Организации, которые хотят провести exit poll, в соответствии с Правилами аккредитации должны представить свои аккредитационные документы в ЦИК не позднее чем за 20 дней до дня голосования", - сказал он.

ЦИК примет решение об аккредитации организаций, подающих заявку на проведение exit poll, не позднее чем за 10 дней до дня голосования.

Отметим, что для участия в президентских выборах в Азербайджане зарегистрированы восемь кандидатов. За выборами будут наблюдать 115 международных и более 42 тысяч местных наблюдателей.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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