Для проведения exit poll в ЦИК обратились четыре организации

2018-03-24 12:25 | www.oxu.az | 8

Четыре организации представили документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Азербайджана для проведения exit poll на президентских выборах в стране, которые пройдут 11 апреля.

Как передает Oxu.Az, об сказал в субботу председатель ЦИК Мазахир Панахов.

«Организации, которые хотят провести exit poll, в соответствии с Правилами аккредитации должны представить свои аккредитационные документы в ЦИК не позднее чем за 20 дней до дня голосования», - сказал он.

ЦИК примет решение об аккредитации организаций, подающих заявку на проведение exit poll, не позднее чем за 10 дней до дня голосования.