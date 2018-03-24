Военное превосходство Азербайджана над Арменией все более очевидно – российские эксперты

2018-03-24 12:37 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Военное превосходство Азербайджана над Арменией все более очевидно, сообщает РБК со ссылкой на доклад Центра анализа стратегий и технологий, являющегося ведущей российской научно-исследовательской организацией.

В докладе отмечается, что в 2000-х годах после резкого увеличения стоимости нефти приток нефтедолларов позволил Азербайджану увеличить военные расходы и численность армии. Если в 2001 году, по данным авторов доклада, военный бюджет страны составлял 300 миллионов долларов, то в 2013 году он достиг 3,7 миллиарда долларов и равнялся всему государственному бюджету Армении.

Численность Вооруженных сил Азербайджана в 2016 году достигла 126 тысяч человек, по данным Military Balance.

Вооруженные силы Армении же с 2002 года и по настоящее время составляют около 45 тысяч человек, отмечается в материале.

"Приток нефтяных денег позволил начать масштабное перевооружение армии Азербайджана. В больших количествах были закуплены современные основные танки, боевые бронемашины, зенитные ракетные комплексы, самолеты, вертолеты, противотанковые управляемые ракеты, артиллерийские системы, средства обнаружения (приборы ночного видения, лазерные приборы разведки, тепловизоры) и беспилотные летательные аппараты. Новые возможности Баку были продемонстрированы в ходе апрельских боев", - говорится в докладе.

Как отмечается, эти столкновения показали, что оснащенные современной техникой азербайджанские войска имеют преимущество в боевых действиях.

Эксперты подчеркивают, что еще одним фактором в этом вопросе является демографический кризис в Армении.