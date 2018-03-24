В Азербайджане объявились порномошенники

2018-03-24 12:48 | www.oxu.az | 8

Азербайджанские пользователи смартфонов при входе на некоторые сайты получают сообщение от имени МВД о том, что их линия заблокирована за неоднократный вход на сайты, пропагандирующие элементы педофилии, насилия и гомосексуализма, передает Oxu.Az.

«Чтобы снять блокировку, надо уплатить штраф в 120 манатов», - говорится в сообщении.

В случае неуплаты штрафа или попытки обхода блокировки в дом пользователю якобы будет направлена оперативно-следственная группа.

Отметим, что законодательство Азербайджана не запрещает просмотр порносайтов, за исключением детской порнографии.