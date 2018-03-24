Россия и Индия подпишут контракт по поставкам С-400

2018-03-24 12:53 | www.trend.az | 9

Переговоры между Россией и Индией по поставкам зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" находятся в финальной стадии, подписание контракта может состояться в первую неделю апреля, сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает РИА Новости.

По информации издания, контракт может быть подписан во время первой поездки министра обороны Нирмалы Ситхамаран в Москву в начале апреля. Представители ВВС Индии отмечают, что покупка С-400, разработанных Россией, необходима для устранения возможных угроз со стороны Китая и Пакистана.

Ситхамаран также надеется на продвижение обсуждений о сотрудничестве по разработке истребителей пятого поколения (FGFA), пишет издание.