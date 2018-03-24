Закир Гасанов едет в Турцию

2018-03-24 14:02 | www.oxu.az | 8

По приглашению Министра национальной обороны Турецкой Республики господина Нуреттина Джаникли, Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 28-го марта отправится с визитом в Анкару.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В рамках официального визита предусмотрена встреча с военно-политическим руководством и руководителями других государственных структур Турции.

31-го марта планируется участие Министра обороны Азербайджана в трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии, которая пройдет в городе Гиресун, Турция.