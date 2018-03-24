Во Франции по делу о захвате заложников задержали второго человека

2018-03-24 14:01 | www.trend.az | 7

Несовершеннолетний друг устроившего теракт на юге Франции задержан за преступный сговор с террористом, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио FranceInfo.

Отмечается, что ранее была задержана 18-летняя подруга преступника.

Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.