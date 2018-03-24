В воскресенье в Баку будет до 11 градусов тепла

2018-03-24 14:06 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в субботу.

К ночи местами ожидаются слабый туман, морось. Сильный северо-западный ветер во второй половине дня перейдет в умеренный.

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью - 6-9, днем - 9-11 градусов тепла.

В районах Азербайджана вечером и ночью местами ожидается дождь, возможны грозы. Осадки местами будут интенсивными. На горных территориях прогнозируются снег, град. Утром местами туман. Порывистый западный ветер.