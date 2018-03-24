Желающие провести «exit-poll» на президентских выборах 4 организации зарегистрированы в ЦИК

2018-03-24 14:28 | www.apa.az | 8

4 организации, желающие провести «exit-poll» на президентских выборах 11 апреля зарегистрированы в ЦИК

Как сообщает АПА, об этом принято решение на сегодняшнем заседании ЦИК.

«Еxit-poll»будут проводить Независимый исследовательский центр «Els», Мониторинговый центр «RƏY», Лига защиты прав трудящихся совместно с американской компанией «Artur Finkelşteyn və Assosiasiya», а также Независимый центр консультации и помощи совместно с французской организацией «Opinion Way».