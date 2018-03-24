Завтра в Азербайджане ожидаются грозы и дожди

2018-03-24 14:36 | www.oxu.az | 7

В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, к ночи местами ожидаются слабый туман, морось.

Сильный северо-западный ветер во второй половине дня перейдет в умеренный.

Температура вохдуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 6-9, днем - 9-11 градусов тепла.

В районах Азербайджана вечером и ночью местами ожидается дождь, возможны грозы.

Осадки местами будут интенсивными. На горных территориях прогнозируются снег, град. Утром местами туман. Порывистый западный ветер.

Ночью - 1-6, днем - 10-15 градусов тепла, в горах ночью - 2-5 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.