ЦИК Азербайджана зарегистрировала организации, которые проведут "exit-poll" на президентских выборах

2018-03-24 14:37 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - ЦИК Азербайджана зарегистрировала четыре организации, которые проведут "exit-poll" на президентских выборах, которые назначены в Азербайджане на 11 апреля.

Данное решение было принято на заседании ЦИК в субботу.

Это Центр независимых исследований "Els", Мониторинговый центр "RƏY", Лига защиты трудовых прав граждан (совместно с американской компанией «Arthur J.Finkelstein and Associates») и Центр независимой поддержки и консультаций во имя гражданского общества (совместно с французской компанией "Opinion Way").

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