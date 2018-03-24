Стало известно число избирательных округов, где будет проведен «exit-poll»

2018-03-24 14:50 | www.apa.az | 7

Стало известно число избирательных округов, в которых зарегистрированные в ЦИК организации проведут «exit-poll» на президентских выборах 11 апреля.

Как сообщает АПА, на сегодняшнем заседании ЦИК заместитель председателя ЦИК Натиг Мамедов сказал, что Лига защиты прав трудящихся совместно с американской компанией «Artur Finkelşteyn və Assosiasiya» проведут мониторинг в 40 избирательных округах, Независимый центр консультации и помощи совместно с французской организацией «Opinion Way» - в 118 избирательных округах, Независимый исследовательский центр «Els» и Мониторинговый центр «RƏY» - в 48 избирательных округах.