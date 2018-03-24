ЦИК зарегистрировала организации, которые проведут «exit-poll»

2018-03-24 15:20 | www.oxu.az | 8

Четыре организации, желающие провести «exit-poll» на президентских выборах 11 апреля зарегистрированы в ЦИК

Как сообщает Oxu.Az, об этом принято решение на сегодняшнем заседании ЦИК.

Лига защиты прав трудящихся совместно с американской компанией «Artur Finkelşteyn və Assosiasiya» проведут мониторинг в 40 избирательных округах, Независимый центр консультации и помощи совместно с французской организацией «Opinion Way» - в 118 избирательных округах, Независимый исследовательский центр «Els» и Мониторинговый центр «RƏY» - в 48 избирательных округах.

Отметим, что для участия в президентских выборах в Азербайджане зарегистрированы восемь кандидатов. За выборами будут наблюдать 115 международных и более 42 тысяч местных наблюдателей. В Азербайджане 5 309 434 избирателя.