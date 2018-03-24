В Кыргызстане рассматривают опыт Азербайджана по развитию регионов

2018-03-24 15:19 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Добавочную стоимость в сельской местности Кыргызстана можно создать через строительство животноводческих комплексов и плодовоовощную продукцию в соответствии с азербайджанским опытом.

Об этом в субботу сказал киргизскому изданию Tazabek глава Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Кыргызстана Сергей Пономарев.

По его словам, признание 2018 года годом регионов – это правильное решение, так как страна на 60 процентов аграрная.

Пономарев сказал, что некоторые едут в Бишкек, а кто-то едет в ближнее зарубежье в поисках работы, и отметил, что знаком с опытом Азербайджана, когда добавочную стоимость в сельской местности создают через создание животноводческих комплексов и плодовоовощную продукцию. "Продавалось не сырье в виде помидоров, а томатная паста. Это привело к тому, что жители благодарили Президента за то, что их родные, которые были на заработках, вернулись домой», - сказал он.