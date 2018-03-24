ЦИК Азербайджана о числе местных наблюдателей на предстоящих президентских выборах

2018-03-24 15:39 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В связи с президентскими выборами в Азербайджане, назначенными на 11 апреля, регистрацию прошли 55 887 местных наблюдателей, желающих вести наблюдения по округам. Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал глава структуры Мазахир Панахов.

Он добавил, что в ЦИК регистрацию для наблюдения за президентскими выборами прошли 969 местных наблюдателей.

Отметим, что для участия в президентских выборах зарегистрированы восемь кандидатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.