Ставка LIBOR достигла максимума с 2008 года. Приведет ли это к удорожанию кредитов?

2018-03-24 16:03 | www.trend.az | 7

Лондонская межбанковская ставка предложения [Libor] растет 31-ю сессию подряд, начиная с 7 февраля. Она достигла отметки 2,711 процента, что является максимальным с 2008 года значением. Тем временем спред Libor-OIS или надбавка к безрисковым ставкам, расширился более чем вдвое с конца января, достигнув невиданного с 2009 года уровня 55,6 базисных пунктов, сообщает в субботу Forexpf.

Аналитики Morgan Stanley считают, что самым важным, хотя и недооцененным многими факторами для рисковых активов является рост ставки Libor и резкое расширение спреда Libor-OIS, который определяет стоимость краткосрочного финансирования и влияет на все, от стоимости банковского кредитования до маржинальных затрат по долговым обязательствам в триллионы долларов с плавающей ставкой.

«Ставка LIBOR остается ориентиром для большинства кредитов с левериджем, процентных свопов и некоторых ипотечных кредитов. В дополнение к этому непосредственному эффекту, рост ставок денежного рынка и слабость рисковых активов — два условия, которые с большой долей вероятности повлекут отток средств из взаимных фондов. Если это, в свою очередь, создаст условия для дальнейших распродаж на рынках, негативное влияние на экономику через эффект богатства может оказаться более ощутимым, чем прямой эффект от процентных ставок»,- заявил Мэтт Кинг из Citi, объясняя, почему резкое повышение Libor и спреда Libor-OIS подает зловещие сигналы.

Старший стратег Morgan Stanley по азиатским и развивающимся рынкам Джонатан Гарнер в интервью Bloomberg отметил, что рост ставок Libor сейчас вызывает большее беспокойство, нежели «ястребиный» настрой Федрезерва и на самом деле «это история текущего года».

«Это главная причина, которая стоит за негативной динамикой рынков. Ускорение на рынке частного кредитования — вот история года, а не Федрезерв», — подчеркнул Гарнер.

Поистине любопытен тот факт, что на частных рынках, рынках Libor, ставка USD Libor уже поднялась гораздо более агрессивно, чем ставка по федеральным фондам ФРС. И если взглянуть на шестимесячную ставку USD Libor, она фактически дошла до отметки 2,475 процента, тогда как Федрезерв повысил ставку на четверть процента — до 1,75 процента. Таким образом, уже имеется процентная ставка, которая действительно определяет ситуацию, при которой корпоративные расходы очень активно растут в процентных ставках. Наряду с США, свою политику также ужесточает Китай, что главным образом объясняет осторожный настрой экспертов в отношении рынков.