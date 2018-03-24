Эрдоган: Турция готова к проведению новых антитеррористических операций в Сирии

2018-03-24 16:24 | www.trend.az | 8

Турция готова к проведению новых военных операций против террористических группировок в приграничных районах Сирии. Об этом заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают турецкие СМИ.

"Недопустимы призывы к ограничению антитеррористических операций сирийскими районами, которые расположены в Сирии к западу от реки Евфрат. Для Турции не имеет значения, где орудуют террористы, мы готовы сделать все для их уничтожения", - отметил он.

Эрдоган также отметил, что население различных сирийских городов, в том числе Манбиджа, Телль-Абъяда и Рас-эль-Айна, выступает за приход Турции.

"Никто не в праве заявлять, что Турция захватывает Сирию", - подчеркнул президент.