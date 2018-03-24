Беларусь сегодня присоединится к акции "Час Земли"

2018-03-24 16:37 | www.trend.az | 9

Беларусь сегодня присоединится к экологической акции "Час Земли", сообщили БЕЛТА в товариществе "Зеленая сеть".



Цель акции - привлечь внимание общественности к глобальным экологическим проблемам. В этом году организаторы предлагают обратить внимание на то, как природа связана с людьми и изменением климата и как изменение климата влияет на природу.



На один час, с 20.30 до 21.30, предлагается отключить свет и электроприборы, сделав шаг к бережному отношению к природным ресурсам. Погаснет подсветка Национальной библиотеки Беларуси, Мирского замка, Брестской крепости, Гродненского областного драматического театра, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Национальной академии наук Беларуси, Белорусской государственной филармонии, ЦУМа, сети гипермаркетов Green, Большого театра оперы и балета. К акции присоединятся все области Беларуси.



В прошлом году в акции "Час Земли" участвовали более 25 млн человек из 187 стран, была выключена подсветка более 3,1 тыс. архитектурных объектов. В Беларуси в 2017 году мероприятия, приуроченные к акции, прошли в 11 городах и деревнях, была отключена подсветка центральных архитектурных объектов, а также Мирского и Несвижского замков. Организатором "Часа Земли" в Беларуси выступает товарищество "Зеленая сеть".

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