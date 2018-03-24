Эрдоган анонсировал новые военные операции в Сирии

2018-03-24 17:11 | www.oxu.az | 11

Турция готова к проведению новых военных операций против террористических группировок в приграничных районах Сирии.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Недопустимы призывы к ограничению антитеррористических операций сирийскими районами, которые расположены в Сирии к западу от реки Евфрат. Для Турции не имеет значения, где орудуют террористы, мы готовы сделать все для их уничтожения», - отметил он.

Эрдоган также отметил, что население различных сирийских городов, в том числе Манбиджа, Телль-Абъяда и Рас-эль-Айна, выступает за приход Турции.

«Никто не в праве заявлять, что Турция захватывает Сирию», - подчеркнул президент.