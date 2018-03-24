Впервые в истории Италии Сенат возглавила женщина

2018-03-24 17:56 | www.apa.az | 8

Члены итальянского сената в субботу избрали своим председателем кандидата от правой партии «Вперед, Италия» Марию Элизабетту Казеллати.

Как сообщает АПА со ссылкой на итальянские СМИ, она одержала победу в третьем раунде голосования. За нее проголосовали как сенаторы от ее правоцентристской коалиции, так и представители движения «Пять звезд».

Таким образом, впервые в истории Италии спикером сената стала женщина.

В свою очередь, правоцентристская коалиция поддержала кандидатуру Роберто Фико (движение «Пять звезд») на пост спикера нижней палаты парламента - Палаты депутатов. В итоге Фико добился избрания в четвертом раунде голосования.